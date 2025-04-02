Иосиф Пригожин стал заслуженным деятелем искусств Чечни
2 апреля 202511:10
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин получил звание заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики. Соответствующее решение принял глава региона Рамзан Кадыров.
В указе лидера республики отмечается, что почетное звание присвоено Пригожину за «личные заслуги в развитии отечественной культуры и искусства» и многолетнюю творческую деятельность, «получившую широкую известность и общественное признание».
Между тем президент Владимир Путин присвоил звания народных артистов России актерам Анне Михалковой, Александру Олешко, Максиму Аверину, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru