Иосиф Пригожин стал заслуженным деятелем искусств Чечни

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин получил звание заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики. Соответствующее решение принял глава региона Рамзан Кадыров.

В указе лидера республики отмечается, что почетное звание присвоено Пригожину за «личные заслуги в развитии отечественной культуры и искусства» и многолетнюю творческую деятельность, «получившую широкую известность и общественное признание».

Между тем президент Владимир Путин присвоил звания народных артистов России актерам Анне Михалковой, Александру Олешко, Максиму Аверину, пишет RT.

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ФОТО: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
ТЕГИ:ЧечняИосиф Пригожин

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