В Хабаровском крае произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали неподалеку от поселка Ванино в Хабаровском крае. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на геофизическую службу РАН.
«2 апреля в 15:48 (08:48 мск) в акватории Татарского пролива, в 24 км северо-восточнее поселка Ванино Хабаровского края и в 117 км западнее города Углегорска Сахалинской области, зафиксировано землетрясение», - отметили в ведомстве.
Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 8 км. Землетрясение не ощущалось на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов, обращений жителей в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru