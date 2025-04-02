В Хабаровском крае произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали неподалеку от поселка Ванино в Хабаровском крае. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на геофизическую службу РАН.

«2 апреля в 15:48 (08:48 мск) в акватории Татарского пролива, в 24 км северо-восточнее поселка Ванино Хабаровского края и в 117 км западнее города Углегорска Сахалинской области, зафиксировано землетрясение», - отметили в ведомстве.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 8 км. Землетрясение не ощущалось на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов, обращений жителей в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске, напоминает RT.

