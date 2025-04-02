Более 500 млрд рублей взыскали с чиновников-коррупционеров в 2024 году в России
В доход государства по итогам 2024 года было обращено незаконно нажитое имущество коррупционеров на сумму свыше 500 миллиардов рублей. Всего за отчетный период выявлено более 160 тысяч нарушений, связанных с коррупцией. Такую статистику озвучил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации.
По словам генпрокурора, большая часть правонарушений в данной сфере касалась предоставления неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Нарушители также не исполняли требования о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
В качестве примера Краснов привел руководителя одного из межрегиональных управлений Росприродназора, который не сумел объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава надзорного ведомства обратил внимание на значительный рост числа расследованных фактов коррупции, которые были совершены в организованных формах
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru