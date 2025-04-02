Украденную нацистами картину галерея Тейт вернет наследникам законного владельца

Москалькова: Россия и Украина обменяются посылками для военнопленных Более 500 млрд рублей взыскали с российских чиновников-коррупционеров в прошлом году Ространснадзор временно приостановил работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта Корпорация Microsoft закрыла филиалы и обособленные подразделения в 13 городах России Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до трёх голов