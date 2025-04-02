Украденную нацистами картину галерея Тейт вернет наследникам законного владельца
Наследникам бельгийского коллекционера еврейского происхождения Сэмюэля Хартвельда удалось доказать, что картина Генри Гиббса «Эней и его семья бегут из горящей Трои», находящаяся в экспозиции лондонской галереи Тейт, была конфискована у него под давлением нацистов, сообщает euronews.com.
Лондонская галерея Тейт уже объявила о намерении вернуть произведение наследникам законного владельца. Картина была приобретена галереей в 1994 году у брюссельской Galerie Jan de Maere. По словам директора лондонского музея Марии Болшоу, при покупке провенанс картины Гиббса был «тщательно изучен», но «важнейшие факты, касающиеся предыдущих владельцев картины, оставались неизвестными».
Ранее Великобритания отказалась возвращать скульптуры Парфенона Греции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru