Российские саперы пробили брешь в заграждениях ВСУ на купянском направлении
Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Вооруженных сил России сумели проделали брешь в минно-взрывных заграждениях украинской армии на ряде участков фронта на купянском направлении (Харьковская область). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
По словам командира инженерно-саперного взвода с позывным Дальний, часто инженеры вынуждены работать на минных полях противника на расстоянии до 300-400 метров от ВСУ. Однако, отметил он, все цели удается либо успешно снимать, либо ликвидировать накладными зарядами. При дистанционной работе применяются установки УР-83П и УР-77, добавил военнослужащий.
Он также указал на то, что российские инженерные подразделения продолжают выполнять разминирование территорий. Военный заметил, что при отходе с позиций украинские военнослужащие не только минируют блиндажи и окопы, но и разбрасывают свои личные вещи, радиостанции и оружие.
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за российских беспилотников и плотных минных полей, что сделало наступательную операцию невозможной.
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