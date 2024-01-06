Российский снайпер рассказал о тактике деморализации для блокировки ВСУ

Российские снайперы, которые круглосуточно ведут наблюдение за передвижениями украинских военных, перемещением боеприпасов и продовольствия, стремятся не позводить противнику спокойно передвигаться и деморализуют его настрой.

Снайперы отрабатывают цели, когда российская артиллерия и расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) не могут ликвидиовать боевиков из-за сложного рельефа местности.

Главная задача снайпера – научиться думать, как противник.



«После того как отработал по противнику, пытаешься найти новою точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдет, а с учетом местности, минных полей и нашей артиллерии, с учетом всех этих моментов, глядя на карту местности, заранее пытаешься думать, как противник, и пытаешься найти лазейки, по которым он в следующий раз будет проходить», — цитируют Лешего «Известия».

Также он сообщил, что российские снайперы используют тепловизионное оборудование, которое позволяет обнаруживать противника ночью и через различные преграды на расстоянии до 2 км.

Ранее на Украине известная женщина-снайпер Елена Белозерская сообщила о том, что за время специальной военной операции погибли почти все ее мобилизованные подруги, сообщает «Российская газета».



