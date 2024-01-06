Российский снайпер рассказал о тактике деморализации для блокировки ВСУ
Снайперы спецназа ВС РФ Южной группировки войск пользуются собственной тактикой, чтобы деморализовать и блокировать передвижения пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на снайпера с позывным Леший.
Российские снайперы, которые круглосуточно ведут наблюдение за передвижениями украинских военных, перемещением боеприпасов и продовольствия, стремятся не позводить противнику спокойно передвигаться и деморализуют его настрой.
Снайперы отрабатывают цели, когда российская артиллерия и расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) не могут ликвидиовать боевиков из-за сложного рельефа местности.
Главная задача снайпера – научиться думать, как противник.
«После того как отработал по противнику, пытаешься найти новою точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдет, а с учетом местности, минных полей и нашей артиллерии, с учетом всех этих моментов, глядя на карту местности, заранее пытаешься думать, как противник, и пытаешься найти лазейки, по которым он в следующий раз будет проходить», — цитируют Лешего «Известия».
Также он сообщил, что российские снайперы используют тепловизионное оборудование, которое позволяет обнаруживать противника ночью и через различные преграды на расстоянии до 2 км.
Ранее на Украине известная женщина-снайпер Елена Белозерская сообщила о том, что за время специальной военной операции погибли почти все ее мобилизованные подруги, сообщает «Российская газета».
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