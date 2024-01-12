Буданов назвал российские дроны и мины причиной провала контрнаступления

МИД России: Москва осуждает удары США и Великобритании по Йемену Росавиация закрыла для полётов российских самолётов воздушное пространство Йемена Владимир Путин поручил «работать» над улучшением экономических показателей из расчета на душу населения СМИ: Стоимость платного высшего образования в следующем учебном голу может вырасти на 10-12% Более 30 мероприятий приготовила Калужская область для «своего дня» на выставке «Россия»