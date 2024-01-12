Буданов назвал российские дроны и мины причиной провала контрнаступления
12 января 202413:37
Контрнаступление ВСУ провалилось из-за российских беспилотников и плотных минных полей, что сделало наступательную операцию невозможной. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.
«Интенсивное применение беспилотников по обе стороны обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций», - заявил он.
Буданов также заявил, что подобной плотности минных полей не наблюдалось со времен Второй мировой войны. Он уверен, что для решения этих проблем Украине требуются технические средства борьбы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru