Буданов назвал российские дроны и мины причиной провала контрнаступления

Контрнаступление ВСУ провалилось из-за российских беспилотников и плотных минных полей, что сделало наступательную операцию невозможной. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Российский боец с позывным «Бабка» рассказал, как выживал вместе с военным ВСУ
«Интенсивное применение беспилотников по обе стороны обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций», - заявил он.

Буданов также заявил, что подобной плотности минных полей не наблюдалось со времен Второй мировой войны. Он уверен, что для решения этих проблем Украине требуются технические средства борьбы.

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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