Российские самолеты прибыли в Афганистан для эвакуации граждан

Воздушные суда уже совершили посадку в аэропорту афганской столицы, куда доставили 36 т гуманитарного груза, отмечают Известия.

По данным Минобороны, самолеты военно-транспортной авиации заберут с территории Афганистана россиян, граждан стран ОДКБ и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах. Всего будет эвакуировано более 380 человек, пишет РИА ФАН.

Ранее военное ведомство по поручению президента Владимира Путина эвакуировало из Афганистана более 380 человек.

