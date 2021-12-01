Российские самолеты прибыли в Афганистан для эвакуации граждан
Три самолета военно-транспортной авиации вылетели в Кабул для доставки гуманитарной помощи и проведения третьего этапа эвакуации граждан России и государств - членов ОДКБ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Воздушные суда уже совершили посадку в аэропорту афганской столицы, куда доставили 36 т гуманитарного груза, отмечают Известия.
По данным Минобороны, самолеты военно-транспортной авиации заберут с территории Афганистана россиян, граждан стран ОДКБ и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах. Всего будет эвакуировано более 380 человек, пишет РИА ФАН.
Ранее военное ведомство по поручению президента Владимира Путина эвакуировало из Афганистана более 380 человек.
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