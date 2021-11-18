Минобороны по поручению Путина эвакуирует из Афганистана почти 400 человек

Отмечается, что самолеты Ил-76 вывезут с территории Афганистана более 380 граждан самой республики, РФ, стран-участниц ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины, пишет RT.

«Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский», — отмечается в сообщении.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация в Афганистане далека от стабилизации, пишет «Свободная пресса».

