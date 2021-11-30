Путин: Народу Афганистана нужна помощь
30 ноября 202115:34
Народу Афганистана необходимо помочь. Об этом в ходе форума «Россия зовет!» заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что в восточной стране наблюдается сложная ситуация. В связи с этим Путин призвал в гуманитарных целях разблокировать денежные средства граждан, находящиеся на счетах в европейских банках.
Ранее в ходе выступления на форуме президент России пообещал Украине ввести ответные меры на размещение ударных комплексов, которые угрожают Москве.
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30 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru