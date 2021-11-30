Путин: Народу Афганистана нужна помощь

Он подчеркнул, что в восточной стране наблюдается сложная ситуация. В связи с этим Путин призвал в гуманитарных целях разблокировать денежные средства граждан, находящиеся на счетах в европейских банках.

Ранее в ходе выступления на форуме президент России пообещал Украине ввести ответные меры на размещение ударных комплексов, которые угрожают Москве.