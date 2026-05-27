Российская армия взяла под контроль Гранов в Харьковской области
27 мая 202612:37
Дмитрий Меньшиков
Вооруженные силы России взяли под контроль село Гранов (Харьковская область). Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве пояснили, что населенный пункт был занят подразделениями группировки войск «Север».
Ранее российские войска установили контроль над селом Волоховка в Харьковской области, сообщает RT.
Также российская армия освободила населенный пункт Николаевка в ДНР.
