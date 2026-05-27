Российская армия взяла под контроль Гранов в Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под контроль село Гранов (Харьковская область). Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны России.

Армия России освободила населенный пункт Кривая Лука в ДНР

В оборонном ведомстве пояснили, что населенный пункт был занят подразделениями группировки войск «Север».

Ранее российские войска установили контроль над селом Волоховка в Харьковской области, сообщает RT.

Также российская армия освободила населенный пункт Николаевка в ДНР.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
