Сезон шаровых молний начался в Москве
Сезон шаровых молний стартовал в московском регионе. Об этом заявил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков в интервью агентству городских новостей «Москва».
По его словам, лучше всего наблюдать за таким явлением во время летних гроз, а пика сезон чаще всего достигает в июле. Каждый год на европейской территории России можно увидеть около десяти шаровых молний, причем их тем больше, чем чаще возникают грозы, подчеркнул Бычков.
Ученый добавил, что шаровая молния может попасть в дом через щели, открытые окна, дымоход и даже стекло, не пробив его. Защиту чаще всего может обеспечить стеклопакет, однако случалась, что шаровая молния повреждала сразу два стекла.
При встрече с шаровой молнией нужно остановиться, чтобы не создавать течение воздуха. Не всегда столкновение с ней смертельно (за десять лет зафиксировано десять летальных случаев), однако часто заканчивается ожогами и ранениями.
Ранее замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин заявил, что во время грозы стоит избегать высоких деревьев и водоемов, а также любых металлических конструкций, следует сразу укрыться в помещении.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Немецкий депутат назвал Берлин «центром принятия решений» по Украине
- Ниже инфляции: Как изменились цены на размещение в российских отелях
- Минздрав расширит перечень справок, которые можно получить онлайн
- Без Дагестана: В РСТ назвали популярные направления для летнего отдыха в России
- В РСТ заявили о падении спроса на внутренний туризм за год
- Лев Лещенко заявил, что читает рэп «уже лет 50»
- Песков: Россия не намерена «упрашивать» Армению оставаться в ЕАЭС
- Это вам не «Бриджертоны»: Актеры раскрыли секреты сериала «История его служанки»
- СК РФ заявил о наличие данных о разработке биооружия при участии Украины и США
- «Таких 0,3% в мире»: Почему в России стало больше одаренных людей