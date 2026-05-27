Сезон шаровых молний начался в Москве

Ученый добавил, что шаровая молния может попасть в дом через щели, открытые окна, дымоход и даже стекло, не пробив его. Защиту чаще всего может обеспечить стеклопакет, однако случалась, что шаровая молния повреждала сразу два стекла.

При встрече с шаровой молнией нужно остановиться, чтобы не создавать течение воздуха. Не всегда столкновение с ней смертельно (за десять лет зафиксировано десять летальных случаев), однако часто заканчивается ожогами и ранениями.

Ранее замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин заявил, что во время грозы стоит избегать высоких деревьев и водоемов, а также любых металлических конструкций, следует сразу укрыться в помещении.

