Песков назвал «несбывшейся мечтой» членство в ЕС для многих государств

Комментируя намерение Армении вступить в Евросоюз, он напомнил о Турции, которая не может попасть в объединение уже много лет.

«Уже много десятилетий вот эту морковку перед Турцией держат, и она никак не приближается», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в антироссийский лагерь, чтобы сделать Москве «как можно больнее», пишет 360.ru.

