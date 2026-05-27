Песков назвал «несбывшейся мечтой» членство в ЕС для многих государств
Членство в Евросоюзе для многих государств остаётся несбывшейся мечтой. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя намерение Армении вступить в Евросоюз, он напомнил о Турции, которая не может попасть в объединение уже много лет.
«Уже много десятилетий вот эту морковку перед Турцией держат, и она никак не приближается», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в антироссийский лагерь, чтобы сделать Москве «как можно больнее», пишет 360.ru.
