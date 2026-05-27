«Таких 0,3% в мире»: Почему в России стало больше одаренных людей
Михаил Берулава раскрыл НСН, что именно правильная система образования и грамотные учителя помогают разглядеть в ребенке талант и развить его.
В России действительно становится больше творческих людей, так как система образования делает для этого достаточно и выстроена правильно. Об этом НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.
Людей в возрасте 7 до 35 лет с выдающимися способностями и талантами в России с 2022 года стало в два раза больше — с 0,74 до 1,53%, следует из статистических данных Минпросвещения. Наибольшая доля талантливых и одаренных людей в указанной возрастной группе зафиксирована в Москве — 4,17%. Берулава усомнился в точности статистики, но подтвердил, что такая тенденция в России есть.
«Эти данные сомнительные для меня. Надо посмотреть, как они подсчитывали, сколько экспертов входило, по каким критериям, сколько человек приняли участие в эксперименте. Но то, что люди у нас в России становятся более творческими, это так. В школах я это наблюдаю, есть такая тенденция. Есть жажда знаний. Все дети талантливые, а вот особо одаренные, когда ребенок с пяти лет играет на музыкальном инструменте или у него хороший голос, или он дальше всех прыгает, таких очень мало – это 0,03% во всем мире. Многие специалисты говорят о том, что все дети одарены, только надо распознать, в чем одаренность», - раскрыл он.
При этом Берулава заметил, что сегодня российская система образования делает достаточно для раскрытия новых талантов.
«Для этого и есть воспитание, обучение в школе. Минпросвещения и Минобрнауки делают сегодня все, для того, чтобы поднять уровень образования. А когда мы поднимаем уровень образования, тогда и появляется одаренное и творческое. Одаренность может быть замороженная, а вот если она умножена на труд и еще раз на труд, это дает прекрасные результаты. Так что свою систему образования мы двинули вперед», - рассказал он.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьники в России с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Без Дагестана: В РСТ назвали популярные направления для летнего отдыха в России
- В РСТ заявили о падении спроса на внутренний туризм за год
- Лев Лещенко заявил, что читает рэп «уже лет 50»
- Песков: Россия не намерена «упрашивать» Армению оставаться в ЕАЭС
- Это вам не «Бриджертоны»: Актеры раскрыли секреты сериала «История его служанки»
- СК РФ заявил о наличие данных о разработке биооружия при участии Украины и США
- «Таких 0,3% в мире»: Почему в России стало больше одаренных людей
- Россияне устали от предложений оставить чаевые
- Песков назвал «несбывшейся мечтой» членство в ЕС для многих государств
- Сезон шаровых молний начался в Москве