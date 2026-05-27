В России действительно становится больше творческих людей, так как система образования делает для этого достаточно и выстроена правильно. Об этом НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.

Людей в возрасте 7 до 35 лет с выдающимися способностями и талантами в России с 2022 года стало в два раза больше — с 0,74 до 1,53%, следует из статистических данных Минпросвещения. Наибольшая доля талантливых и одаренных людей в указанной возрастной группе зафиксирована в Москве — 4,17%. Берулава усомнился в точности статистики, но подтвердил, что такая тенденция в России есть.

«Эти данные сомнительные для меня. Надо посмотреть, как они подсчитывали, сколько экспертов входило, по каким критериям, сколько человек приняли участие в эксперименте. Но то, что люди у нас в России становятся более творческими, это так. В школах я это наблюдаю, есть такая тенденция. Есть жажда знаний. Все дети талантливые, а вот особо одаренные, когда ребенок с пяти лет играет на музыкальном инструменте или у него хороший голос, или он дальше всех прыгает, таких очень мало – это 0,03% во всем мире. Многие специалисты говорят о том, что все дети одарены, только надо распознать, в чем одаренность», - раскрыл он.