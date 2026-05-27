Россияне устали от предложений оставить чаевые

По его словам, в последние годы просьбы «оставить на чай» появились в такси, доставке и пунктах выдачи заказов, причём они встроены прямо в интерфейс, где пользователю предлагаются уже готовые суммы.

Аналитики отмечают, что граждане начинают воспринимать такие предложения как скрытый сервисный сбор, фактически увеличивающий стоимость оплаченной услуги. В итоге они либо платят, либо им приходится смириться с ощущением собственной «жадности».

В Mega-Personal указали, что рынок чаевых в России уже превысил 60 млрд рублей. А Игнатьев добавил, что бизнес стал использовать их «как инструмент мотивации персонала без прямого увеличения фонда оплаты труда».

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил «Радиоточке НСН», что включение чаевых в чек можно сравнить с арендой ложек в ресторане, это нарушение прав потребителя.

