Армия России освободила населенный пункт Кривая Лука в ДНР
8 мая 202612:25
Юлия Савченко
Вооруженные силы России установили контроль над селом Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
«Подразделения "Южной" группировки войск... освободили населенный пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики», - указало ведомство.
Контроль над этой территорией установили благодаря активным наступательным действиям, пишет RT.
Ранее армия России освободила населенный пункт Мирополье в Сумской области. В операции приняли участие подразделения группировки «Север».
