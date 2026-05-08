Армия России освободила населенный пункт Кривая Лука в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над селом Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Армия Россия освободила Покаляное

«Подразделения "Южной" группировки войск... освободили населенный пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики», - указало ведомство.

Контроль над этой территорией установили благодаря активным наступательным действиям, пишет RT.

Ранее армия России освободила населенный пункт Мирополье в Сумской области. В операции приняли участие подразделения группировки «Север».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
