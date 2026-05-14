Вооруженные силы РФ освободили Николаевку в ДНР
14 мая 202613:19
Алексей Филимонов
Вооруженные силы РФ освободили населённый пункт Николаевкв в Донецкой народной республике. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Отмечается, что населённый пункт был освобождён подразделениями Южной группировки войск.
«В результате решительных действий», - добавили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска освободили населённый пункт Мирополье в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
