Вооруженные силы РФ освободили Николаевку в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили населённый пункт Николаевкв в Донецкой народной республике. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Армия России освободила населенный пункт Кривая Лука в ДНР

Отмечается, что населённый пункт был освобождён подразделениями Южной группировки войск.

«В результате решительных действий», - добавили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска освободили населённый пункт Мирополье в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры