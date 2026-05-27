Конституционный суд признал неконституционными некоторые положения закона об ОСАГО и скорректировал практику судов в пользу страховых компаний. Теперь потерпевшая сторона не сможет взыскивать со страховщиков убытки сверх лимита возмещения по ОСАГО в 400 тысяч рублей, передают «Известия». При этом рыночная стоимость ремонта может оказываться значительно выше рассчитанной по методике ЦБ, особенно если владелец автомобиля рассчитывал не на выплату, а на ремонт на СТО. Казаченко объяснил, что означают для потерпевших в автоавариях эти изменения.

«Вам страховая компания насчитала 200 тысяч рублей по ущербу. Вы пришли в сервис, и ремонт на сервисе вышел 270 тысяч рублей. Раньше вы обращались с жалобой в страховую компанию, к омбудсмену шли, в суд. И омбудсмен, и суд вставали либо на сторону страховой компании, либо на вашу сторону, и принимали решение: доплатить страховщику или не доплатить. Сейчас Конституционный суд сделал так, что страховая посчитала — и все, на этом точка. Больше страховая ни пересматривать, ни доплачивать ничего не будет. И разница уже по другой калькуляции теперь перевешивается на виновника ДТП», — пояснил собеседник НСН.

Казаченко объяснил, почему единая методика расчета суммы ремонта может быть сильно ниже тех цифр, которые получаются у потерпевшего:

«Единая методика основана на среднерыночных ценах, установленных в данном регионе. Там учитываются и б/у запчасти, и оригинал, и не оригинал. К примеру, по методике крыло стоит 30 тысяч рублей. Мы это крыло в магазине за 30 тысяч никогда не купим, потому что это средняя цена. Если мы захотим оригинал купить, это будет 60 тысяч, не оригинал — 35-40 тысяч, б/у будет стоить 20-25 тысяч. Вы можете купить себе одну деталь оригинальную, две детали б/у и одну деталь неоригинальную, и в общей стоимости убытка по расчету запасных частей вы в общую стоимость попадете. Если вы захотите новую деталь покупать, она будет выше по стоимости на любую машину: и на АвтоВАЗ, и на КамАЗ, и на "Мерседес", и так далее».

Эксперт добавил, что из официально заявленных ДТП в 15-20% случаев сумма ущерба превышает лимит 400 тысяч рублей.

Ранее член совета группы содействия «Дельта» Глеб Виленский в эфире НСН отмечал, что система возмещения ремонта автомобилей по ОСАГО требует пересмотра. По его словам, она не устраивает ни владельцев транспортных средств, ни сами страховые компании.

