Четверо жителей Курской области получили ранения при атаке ВСУ

В результате атаки украинского беспилотника возле магазина, расположенного в слободе Белой (Беловский сельсовет, Курская область) были ранены четверо мужчин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

У одного из пострадавших акубаротравма, у троих — множественные осколочные ранения. Мирных жителей госпитализировали, добавил глава области.

Ранее семь человек, включая двоих детей, погибли и еще 15 пострадали в ДНР в результате атак украинских беспилотников.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
