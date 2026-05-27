Четверо жителей Курской области получили ранения при атаке ВСУ
27 мая 202612:21
Дмитрий Меньшиков
В результате атаки украинского беспилотника возле магазина, расположенного в слободе Белой (Беловский сельсовет, Курская область) были ранены четверо мужчин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
У одного из пострадавших акубаротравма, у троих — множественные осколочные ранения. Мирных жителей госпитализировали, добавил глава области.
Ранее семь человек, включая двоих детей, погибли и еще 15 пострадали в ДНР в результате атак украинских беспилотников.
