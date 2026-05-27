Новый электромобиль от Ferrari вызовет интерес только у блогеров, которые захотят приобрести его и поснимать с ним трешовые видео ради хайпа. Об этом НСН рассказал автоэксперт Евгений Балабас.

Компания Ferrari представила свой первый электромобиль Ferrari Luce стоимостью более €550 000 (примерно 50 миллионов рублей), дизайн которого разработал бывший ведущий дизайнер Apple Джони Айва, пишут РИА Новости. Однако фанаты уже разгромили в комментариях новинку, назвали ее рисоварку и сравнили модель с японским авто Nissan Leaf, которое в 20 раз дешевле. Балабас рассказал, что не так с новинкой.

«Скорее, что-то не так не с ней, а с аудиторией. Аудитория бренда Ferrari достаточно традиционная и возрастная, несмотря на регулярно попадающих в катастрофы различных молодых безмозглых рэперов. Так что ей свойственна в хорошем смысле некая инертность мышления, и воспринимать автомобиль этого бренда как действительно мощный болид с двигателем внутреннего сгорания цилиндров на 12 у них пока еще в крови. А вот эти заигрывания с модными штучками не всегда хорошо кончаются, как, например, у брендов Harley Davidson и Disney. Наверное, надо пытаться расширять аудиторию за счет более молодой и современной. Но, как мы видим, эксперименты не всегда окупаются. Так что еще не одна модель будет облита грязью», - рассказал он.