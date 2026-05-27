«Сожгут ради хайпа»: Кто побежит покупать электрокар от Ferrari
Евгений Балабас заявил НСН, что заигрывание с «модными штучками» и смелые эксперименты не всегда окупаются, так что новинку от Ferrari вряд ли ждет успех.
Новый электромобиль от Ferrari вызовет интерес только у блогеров, которые захотят приобрести его и поснимать с ним трешовые видео ради хайпа. Об этом НСН рассказал автоэксперт Евгений Балабас.
Компания Ferrari представила свой первый электромобиль Ferrari Luce стоимостью более €550 000 (примерно 50 миллионов рублей), дизайн которого разработал бывший ведущий дизайнер Apple Джони Айва, пишут РИА Новости. Однако фанаты уже разгромили в комментариях новинку, назвали ее рисоварку и сравнили модель с японским авто Nissan Leaf, которое в 20 раз дешевле. Балабас рассказал, что не так с новинкой.
«Скорее, что-то не так не с ней, а с аудиторией. Аудитория бренда Ferrari достаточно традиционная и возрастная, несмотря на регулярно попадающих в катастрофы различных молодых безмозглых рэперов. Так что ей свойственна в хорошем смысле некая инертность мышления, и воспринимать автомобиль этого бренда как действительно мощный болид с двигателем внутреннего сгорания цилиндров на 12 у них пока еще в крови. А вот эти заигрывания с модными штучками не всегда хорошо кончаются, как, например, у брендов Harley Davidson и Disney. Наверное, надо пытаться расширять аудиторию за счет более молодой и современной. Но, как мы видим, эксперименты не всегда окупаются. Так что еще не одна модель будет облита грязью», - рассказал он.
При этом он уточнил, что новая модель может быть популярна, скорее, у блогеров, а вот рассчитывать на большой спрос не стоит.
«Продажи это вряд ли подстегнет. Естественно, будет какой-то спрос, как минимум, скажем, от сильно обеспеченных блогеров, которые захотят ее разобрать по винтику и утопить или сжечь, в общем, сделать что-то хайпообразное. Естественно, что-то будет продано. Мощных электрокаров хватает, и в принципе, их сегмент неплохо развивается. Нужен ли сегмент суперкаров и гиперкаров, то есть, к чему относится Ferrari, сложно сказать. Мне кажется, нужно развивать эти направления с нуля, а не перетаскивать туда сложившийся бренд, который сам по себе достаточно успешен», - подытожил он.
Ранее председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева заявила НСН, что цена на электромобиль с пробегом варьируется от 2 до 7 млн рублей, а основная проблема для владельцев - это ремонт, так как не только китайские, но и некоторые отечественные модели снимают с производства.
