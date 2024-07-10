Российская армия сбила истребитель МиГ-29 ВСУ
10 июля 202413:38
Вооруженные силы России уничтожили истребитель МиГ-29 ВСУ. Об этом в своей ежедневной сводке сообщило Минобороны России.
В министерстве указали на то, что самолет удалось сбить силами ПВО России.
Всего российская армия за время проведения операции уничтожили 277 вертолетов, 627 самолетов и около 27500 беспилотников врага.
Ранее российские военные уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru