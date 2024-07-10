Российская армия сбила истребитель МиГ-29 ВСУ

В министерстве указали на то, что самолет удалось сбить силами ПВО России.

Всего российская армия за время проведения операции уничтожили 277 вертолетов, 627 самолетов и около 27500 беспилотников врага.

Ранее российские военные уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

