Российская армия сбила истребитель МиГ-29 ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили истребитель МиГ-29 ВСУ. Об этом в своей ежедневной сводке сообщило Минобороны России.

ВС РФ в зоне спецоперации поразили за сутки девять самолетов ВСУ

В министерстве указали на то, что самолет удалось сбить силами ПВО России.

Всего российская армия за время проведения операции уничтожили 277 вертолетов, 627 самолетов и около 27500 беспилотников врага.

Ранее российские военные уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:СпецоперацияВСУПВОРоссийская АрмияМиг-29

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