ВС РФ в зоне спецоперации поразили за сутки девять самолетов ВСУ
Российские военные в зоне проведения спецоперации на Украине поразили за сутки девять самолетов воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника. Еще два украинских самолета — МиГ-29 и Су-27 — сбиты российскими средствами ПВО.
В зоне ответственности «Южной» группировки войск отражена контратака штурмовых групп 214-го отдельного батальона «Опфор». Кроме того, за сутки уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 2 июля над Брянской областью сбили четыре дрона ВСУ, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru