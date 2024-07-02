ВС РФ в зоне спецоперации поразили за сутки девять самолетов ВСУ

В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника. Еще два украинских самолета — МиГ-29 и Су-27 — сбиты российскими средствами ПВО.



В зоне ответственности «Южной» группировки войск отражена контратака штурмовых групп 214-го отдельного батальона «Опфор». Кроме того, за сутки уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 2 июля над Брянской областью сбили четыре дрона ВСУ, пишет RT.