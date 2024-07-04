Минобороны заявило об уничтожении украинского МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

Российские военные уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, расчетом ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по стоянке украинской авиатехники.

«В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы», — указано в сообщении.

Министерство представило кадры объективного контроля уничтожения техники на аэродроме Долгинцево.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили украинские вертолет Ми-24 и цех по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыВСУВооруженные Силы РФМинобороны

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