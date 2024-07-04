Минобороны заявило об уничтожении украинского МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

БПЛА уничтожены в Тамбовской и Брянской областях США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $150 млн Израиль объявил своей рекордную по площади палестинскую территорию Lada Largus и «Газель» вошли в список приоритетных для чиновников автомобилей Город на западе Германии временно переименуют в честь Тейлор Свифт