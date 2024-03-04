Российская армия поразила больше 270 объектов ВСУ на купянском направлении

Российская армия уничтожила несколько свыше 270 объектов ВСУ на купянском направлении спецоперации России на Украине. Об этом заявил представитель Минобороны России, глава пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что удары наносились как по местам размещения живой силы украинской армии, так и по местам стоянки украинской техники. Кроме того, была выведена из строя гаубица М-198 производства США.

«Знаем об участии НАТО»: В мире не сомневаются в планах ФРГ атаковать Крымский мост

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Украины.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссияМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры