Российская армия поразила больше 270 объектов ВСУ на купянском направлении
Российская армия уничтожила несколько свыше 270 объектов ВСУ на купянском направлении спецоперации России на Украине. Об этом заявил представитель Минобороны России, глава пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что удары наносились как по местам размещения живой силы украинской армии, так и по местам стоянки украинской техники. Кроме того, была выведена из строя гаубица М-198 производства США.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru