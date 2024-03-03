Минобороны: cредства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников
3 марта 202408:01
Российские средства ПВО уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники были самолетного типа. Все они уничтожены над территорией Крыма.
Ранее стало известно, что в Крыму в районе Феодосии движение по трассе «Таврида» было временно ограничено в направлении Керчи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru