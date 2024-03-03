Минобороны: cредства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Украины, сообщает Минобороны РФ.

«Знаем об участии НАТО»: В мире не сомневаются в планах ФРГ атаковать Крымский мост

Беспилотники были самолетного типа. Все они уничтожены над территорией Крыма.

Ранее стало известно, что в Крыму в районе Феодосии движение по трассе «Таврида» было временно ограничено в направлении Керчи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:КрымУкраинаБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры