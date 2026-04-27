В Севастополе около ста машин повреждены в ходе атаки ВСУ
Почти сто автомобилей получили повреждения из-за массированной атаки украинских беспилотников на Севастополь. Об этом заявил глава департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский, передает РИА Новости.
«Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени... приближается к ста», - отметил Краснокутский.
Кроме того, он сообщил о повреждениях в 107 многоквартирных домах и 79 частных домовладениях, пишет RT.
Ранее Севастополь подвергся одному из самых массированных налетов. По данным властей, над городом уничтожили 71 воздушную цель, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Шувалов: Нешашлычная погода сохранится до последнего дня апреля
- Налоговая заблокировала счета телеведущего Шаца
- ФИФА увеличит призовой фонд чемпионата мира-2026
- Смолин призвал наказывать родителей за хамство детей учителю
- «Нет доходов!»: По кому ударит обвал продаж сельхозтехники
- В Севастополе около ста машин повреждены в ходе атаки ВСУ
- Политолог объяснил изменение отношения россиян к Жириновскому после его смерти
- Штраф или судимость: Как в Германии относятся к запрету георгиевских лент
- Без Chanel и молодежи: Почему «Лэтуаль» закрывает сотни магазинов
- Посла Германии вызвали в российский МИД