В Севастополе около ста машин повреждены в ходе атаки ВСУ

Почти сто автомобилей получили повреждения из-за массированной атаки украинских беспилотников на Севастополь. Об этом заявил глава департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский, передает РИА Новости.

«Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени... приближается к ста», - отметил Краснокутский.

Кроме того, он сообщил о повреждениях в 107 многоквартирных домах и 79 частных домовладениях, пишет RT.

Ранее Севастополь подвергся одному из самых массированных налетов. По данным властей, над городом уничтожили 71 воздушную цель, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

