СМИ: Бизнесмен Галицкий после начала СВО вывез 3 млрд рублей из России
27 мая 202606:01
Денис Постольский
Российский инвестор Александр Галицкий после начала специальной военной операции выводил полученную прибыль в Швейцарию и Турцию, сообщает РИА Новости.
Также известно, что он снял 3 миллиарда рублей в российском банке наличными и вывез их в неизвестном направлении. Неясно, на каких машинах ему удалось вывозить эти средства и в каком направлении.
Ранее у Галицкого изъяли активы на 8 млрд, но оставили квартиру стоимостью более 1 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
