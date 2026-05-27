Чехия: Количество участников программы поставок снарядов Киеву уменьшилось вдвое

Количество финансирующих чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины стран сократилось почти вдвое, сообщил Financial Times президент Чехии Петр Павел.

Президент Чехии призвал НАТО проявить решительность в отношении России

По его словам, это произошло после возвращения к власти главы правительства Чехии Андрея Бабиша. В настоящее время участниками проекта, который инициировала Прага, остаются только девять стран, тогда как в 2025 году их было 18.

Павел указал, что инициатива обеспечивает до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов для Украины, «и в этом смысле ее нелегко заменить чем-либо другим». Отмечается, что в настоящее время состояние проекта вызывает опасение за его будущее.

Ранее президент Чехии призвал НАТО «отключить Россию» от интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
