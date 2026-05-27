Чехия: Количество участников программы поставок снарядов Киеву уменьшилось вдвое
Количество финансирующих чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины стран сократилось почти вдвое, сообщил Financial Times президент Чехии Петр Павел.
По его словам, это произошло после возвращения к власти главы правительства Чехии Андрея Бабиша. В настоящее время участниками проекта, который инициировала Прага, остаются только девять стран, тогда как в 2025 году их было 18.
Павел указал, что инициатива обеспечивает до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов для Украины, «и в этом смысле ее нелегко заменить чем-либо другим». Отмечается, что в настоящее время состояние проекта вызывает опасение за его будущее.
Ранее президент Чехии призвал НАТО «отключить Россию» от интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: В Сирии найдены остатки тайной программы химоружия Асада
- Чехия: Количество участников программы поставок снарядов Киеву уменьшилось вдвое
- Стали известны все участники четвертьфинала ЧМ по хоккею
- Одобрен законопроект о 10-летнем сроке давности по искам о приватизации
- Силуанов: Минфин скорректирует параметры бюджета из-за макроусловий
- Медведев заявил, что отказ ЕС вывезти послов из Киева говорит о наличии лишних дипломатов
- Прокурор: Бизнесмен Галицкий уехал из РФ по голландскому паспорту
- Samsung и Oral-B: В России «порезали» параллельный импорт техники
- МВД: Пароль admin – самая распространенная причина взлома устройств
- Россия грозит Армении разрывом соглашения о поставках энергоресурсов