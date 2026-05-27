СМИ: Теракты Украины исчерпали терпение России
Применение российской ракеты «Орешник» по целям в Киеве говорит о том, что Украина своими терактами исчерпала терпение Москвы, сообщает Strategic Culture.
По данным портала, поддерживаемый коллективным Западом украинский террор исчерпал стратегическую терпимость РФ. Катализатором стала атака Вооруженных сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. От удара погиб 21 студент. При этом ответ российских властей продемонстрировал промышленную и военную самодостаточность, которой ни Украина, ни ее партнеры на Западе не могут противопоставить.
Таким образом, российское государство обладает средствами для немедленного наказания за военные преступления.
Ранее ученица Старобельского колледжа рассказала, что чудом избежала гибели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
