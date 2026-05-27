СМИ: В Сирии найдены остатки тайной программы химоружия Асада

Как заявил представитель страны при Организации по запрещению химического оружия Мохамада Катуба, найдено более 70 ракет и авиационных бомб, а также химические вещества и оборудование, связанное с производством нервно-паралитического газа «Зарин». По делу о программе химоружия задержаны 18 человек, среди которы - высокопоставленные военные и технические специалисты, работавшие в период правления Асада.

По данным агентства, Дамаск присоединился к Конвенции о запрещении химического оружия в 2013 году и задекларировала арсенал объемом 1300 т, однако международные расследования неоднократно обвиняли власти Асада в применении зарина, хлора и иприта во время гражданской войны.

Ранее армия Израиля нанесла удары по остаткам химоружия и стратегическим объектам в Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

