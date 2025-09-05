Российские военные освободили Марково в ДНР
5 сентября 202512:37
Армия России взяла под контроль село Марково в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.
«Освобожден населенный пункт Марково», - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что контроль над селом был установлен благодаря активным и решительным действиям бойцов «Южной» группировки войск.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новоселовка, пишет RT.
