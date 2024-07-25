Российская армия нанесла удар по пункту базирования морских дронов ВСУ

Российская армия ликвидировала пункт базирования морских дронов ВСУ и пять БМП Bradley производства США. Об этом сообщило Минобороны России.

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Также российские войска атаковали ремонтно-восстановительные цеха кузнечно-механического и бронетанкового заводов противника и скопления военной техники и живой силы украинской армии в 104 районах.

Также Вооруженные силы России поразили украинский склад горюче-смазочных материалов.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинская армия потеряла в зоне спецоперации 2025 человек за минувшие сутки.

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ФОТО: РИА Новости
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