Российская армия нанесла удар по пункту базирования морских дронов ВСУ
25 июля 202416:02
Российская армия ликвидировала пункт базирования морских дронов ВСУ и пять БМП Bradley производства США. Об этом сообщило Минобороны России.
Также российские войска атаковали ремонтно-восстановительные цеха кузнечно-механического и бронетанкового заводов противника и скопления военной техники и живой силы украинской армии в 104 районах.
Также Вооруженные силы России поразили украинский склад горюче-смазочных материалов.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинская армия потеряла в зоне спецоперации 2025 человек за минувшие сутки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru