Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 2025 человек
25 июля 202413:42
Украинская армия потеряла в зоне спецоперации 2025 человек за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что больше всего бойцов ВСУ лишились в зоне ответственности подразделений группировок войск «Запад» «Юг» и «Центр» — 460, 680 и 410 бойцов соответственно.
Кроме того, потери личного состава ВСУ достигли 475 человек в боях с подразделениями группировок войск «Днепр», «Восток» и «Север».
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России заняли порядка 60 населенных пунктов в зоне СВО.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru