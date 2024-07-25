Отмечается, что больше всего бойцов ВСУ лишились в зоне ответственности подразделений группировок войск «Запад» «Юг» и «Центр» — 460, 680 и 410 бойцов соответственно.

Кроме того, потери личного состава ВСУ достигли 475 человек в боях с подразделениями группировок войск «Днепр», «Восток» и «Север».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России заняли порядка 60 населенных пунктов в зоне СВО.

