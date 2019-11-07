Ветеран «Альфы»: Без России ИГИЛ в Афганистане не победить

В Афганистане растет активность подразделений террористической организации «Исламское Государство» (ИГ - запрещена в России). По данным российских спецслужб, боевики создают плацдарм для экспансии в страны СНГ. Они объединяются в «Вилаят Хорасан» (запрещен в России), а также тесно сотрудничают с «Джамаат Ансаруллох» и «Исламское движение Восточного Туркестана» (запрещено в РФ). Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОБР) стран СНГ.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, что стимулирует экспансию террористов в Среднюю Азию.

«Основной костяк этих отморозков находится в Афганистане. Это совершенно неуправляемая раздробленная страна - американцы столько лет там находятся и ничего не могут сделать. Они сами себя охраняют. У «Талибана» свои задачи, у якобы власти – свои. Полный раздрай – лучше позиции для игиловцев не найдешь.

К сожалению, у наших южных соседей нет ни сил, ни средств для серьезной агентурно-оперативной работы. Без наших специалистов, без наших вооруженных сил, без наших пограничников они с этой проблемой не справятся. Если они не заключат с нами нормальный договор о помощи, им придется тяжело. А потом тяжело придется и нам, потому что вся эта зараза будет проникать на нашу территорию», – посетовал он.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы располагают информацией о готовности порядка двух тысяч родственников боевиков с Ближнего Востока вернуться в Россию для террористической деятельности.