Росгвардия ликвидировала порядка 30 единиц техники ВСУ в Курской области

Отмечается, что сотрудники Росгвардии охраняют важный государственный объект, а также уничтожили свыше 20 единиц автомобильной техники и шесть танков.

В охране участвуют артиллерийские и инженерно-саперные подразделения, расчет беспилотных летательных аппаратов и группы спецназа.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли почти 15 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область.

