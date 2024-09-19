Росгвардия ликвидировала порядка 30 единиц техники ВСУ в Курской области
Бойцы Росгвардии ликвидировали порядка 30 единиц украинской техники после того, как в Курской области был введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что сотрудники Росгвардии охраняют важный государственный объект, а также уничтожили свыше 20 единиц автомобильной техники и шесть танков.
В охране участвуют артиллерийские и инженерно-саперные подразделения, расчет беспилотных летательных аппаратов и группы спецназа.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли почти 15 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область.
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- Росгвардия ликвидировала порядка 30 единиц техники ВСУ в Курской области
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru