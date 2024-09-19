Росгвардия ликвидировала порядка 30 единиц техники ВСУ в Курской области

Бойцы Росгвардии ликвидировали порядка 30 единиц украинской техники после того, как в Курской области был введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Часть боевиков ВСУ попали в «огневой мешок» в Курской области

Отмечается, что сотрудники Росгвардии охраняют важный государственный объект, а также уничтожили свыше 20 единиц автомобильной техники и шесть танков.

В охране участвуют артиллерийские и инженерно-саперные подразделения, расчет беспилотных летательных аппаратов и группы спецназа.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли почти 15 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:Курская ОбластьРосгвардия

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