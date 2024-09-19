ВСУ потеряли почти 15 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 15 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область, сообщили в Минобороны РФ.
Также уточняется, что украинские силы потеряли 1699 единиц техники, из них 122 танка и 52 боевые машины пехоты, а также другие виды вооружений. За сутки потери ВСУ оцениваются в 300 солдат, добавили в военном ведомстве РФ.
Днем ранее ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область, атаки отразили подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии. Сообщается, что во время попыток прорыва ВСУ потеряли 70 бойцов и два танка.
Ранее правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов Хомутовского и Рыльского районов, которые попадают под обязательную эвакуацию. Соответствующий список опубликован в Telegram-канале правительства, передает «Радиоточка НСН».
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