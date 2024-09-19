Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 15 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область, сообщили в Минобороны РФ.

Также уточняется, что украинские силы потеряли 1699 единиц техники, из них 122 танка и 52 боевые машины пехоты, а также другие виды вооружений. За сутки потери ВСУ оцениваются в 300 солдат, добавили в военном ведомстве РФ.