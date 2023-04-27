Рогов: Зеленский тайно прибыл в Запорожскую область
Украинский лидер Владимир Зеленский тайно прибыл в подконтрольную киевскому режиму часть Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, с участием президента Украины снимается видеоролик, но делается это в обстановке максимальной секретности.
Рогов отметил, что Зеленский находится в удаленном от фронта районе. Председатель движения «Мы вместе с Россией» предположил, что украинские СМИ могут преподнести это так, что Зеленский «чуть ли не под Гуляйполем или Ореховым в танке горел».
Ранее Рогов заявил, что Украина перебрасывает в Запорожскую область военную мощь из центральных регионов Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru