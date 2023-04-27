Рогов: Зеленский тайно прибыл в Запорожскую область

По его словам, с участием президента Украины снимается видеоролик, но делается это в обстановке максимальной секретности.

Рогов отметил, что Зеленский находится в удаленном от фронта районе. Председатель движения «Мы вместе с Россией» предположил, что украинские СМИ могут преподнести это так, что Зеленский «чуть ли не под Гуляйполем или Ореховым в танке горел».

Ранее Рогов заявил, что Украина перебрасывает в Запорожскую область военную мощь из центральных регионов Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

