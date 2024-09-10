Рогов заявил о срыве попыток ВСУ усилить группировку под Степногорском

Отмечается, что через Степногорск проходит дорога по направлению к Энергодару и Васильевке, освобожденным российскими войсками. Рогов подчеркнул, что российская артиллерия и фронтовая авиация наносят превентивные удары.

Всего, уточнил Рогов, за сутки на данном участке ликвидированы по меньшей мере два украинских полевых склада с боеприпасами и несколько артиллерийских установок ВСУ.

Ранее российские военные взяли под контроль Красногоровку, Григоровку и Галицыновку в ДНР.

