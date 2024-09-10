Рогов заявил о срыве попыток ВСУ усилить группировку под Степногорском
Российская армия пресекла попытки украинских войск укрепить группировку ВСУ на степногорском направлении (запорожская линия фронта). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
Отмечается, что через Степногорск проходит дорога по направлению к Энергодару и Васильевке, освобожденным российскими войсками. Рогов подчеркнул, что российская артиллерия и фронтовая авиация наносят превентивные удары.
Всего, уточнил Рогов, за сутки на данном участке ликвидированы по меньшей мере два украинских полевых склада с боеприпасами и несколько артиллерийских установок ВСУ.
Ранее российские военные взяли под контроль Красногоровку, Григоровку и Галицыновку в ДНР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина готова к транзиту нефти из РФ, если она приобретена европейскими компаниями
- Рогов заявил о срыве попыток ВСУ усилить группировку под Степногорском
- Байден обсудит со Стармером разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием
- На Украине заявили о ликвидации всех обслуживающих Харьков ТЭЦ
- «Кинопоиск» оштрафовали на три млн рублей за пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Премьер Венгрии Орбан похудел благодаря популярным в СССР гирям
- Автоэксперт предрек рост цен на автомобили на 10-20%
- Певица Успенская пожаловалась на плохое самочувствие
- Первый в 2024 году в Европе и РФ дальневосточный леопард родился в Сибири
- Курский Минздрав: Свыше 240 человек пострадали с начала попыток вторжения ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru