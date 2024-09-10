Рогов заявил о срыве попыток ВСУ усилить группировку под Степногорском

Российская армия пресекла попытки украинских войск укрепить группировку ВСУ на степногорском направлении (запорожская линия фронта). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

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Отмечается, что через Степногорск проходит дорога по направлению к Энергодару и Васильевке, освобожденным российскими войсками. Рогов подчеркнул, что российская артиллерия и фронтовая авиация наносят превентивные удары.

Всего, уточнил Рогов, за сутки на данном участке ликвидированы по меньшей мере два украинских полевых склада с боеприпасами и несколько артиллерийских установок ВСУ.

Ранее российские военные взяли под контроль Красногоровку, Григоровку и Галицыновку в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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