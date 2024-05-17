Рогов: ВСУ начали отступление в Запорожской области

Украинские подразделения отступают в Запорожской области по нескольким направлениям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Минобороны России: ВС РФ взяли под контроль Глубокое и Лукьянцы Харьковской области

По его словам, украинские войска окончательно утрачивают занятые в ходе прошедшего летом 2023 года контрнаступления позиции.

Единственные «достижения» ВСУ в районе Работино, отметил Рогов, — десятки тысяч военнослужащих, брошенных на верную смерть, и сотни единиц уничтоженной техники.

Собеседник агентства добавил, что российская армия смогла выбить ВСУ из населенного пункта со стороны Старомайорского и Урожайного, где заняли позиции российские войска.

Ранее Рогов заявил, что российские войска заняли центр Старомайорского на запорожском фронте.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияЗапорожьеВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры