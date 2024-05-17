Рогов: ВСУ начали отступление в Запорожской области
Украинские подразделения отступают в Запорожской области по нескольким направлениям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, украинские войска окончательно утрачивают занятые в ходе прошедшего летом 2023 года контрнаступления позиции.
Единственные «достижения» ВСУ в районе Работино, отметил Рогов, — десятки тысяч военнослужащих, брошенных на верную смерть, и сотни единиц уничтоженной техники.
Собеседник агентства добавил, что российская армия смогла выбить ВСУ из населенного пункта со стороны Старомайорского и Урожайного, где заняли позиции российские войска.
Ранее Рогов заявил, что российские войска заняли центр Старомайорского на запорожском фронте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru