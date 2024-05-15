Минобороны России: ВС РФ взяли под контроль Глубокое и Лукьянцы Харьковской области

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ХарьковМинобороны РФСпецоперацияУкраинаВСУ

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