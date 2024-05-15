Минобороны России: ВС РФ взяли под контроль Глубокое и Лукьянцы Харьковской области
15 мая 202413:14
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский перенес все международные визиты из-за обстановки под Харьковом
- Центробанк Аргентины снизил ставку до 40% годовых
- ВС РФ полностью освободили Работино в Запорожской области
- Минобороны России: ВС РФ взяли под контроль Глубокое и Лукьянцы Харьковской области
- Набиуллина предупредила о возможном оттоке капитала за рубеж
- Швейцария упростила процедуры участия армии в военных миссиях ЕС
- В Москве арестовали блогера, оскорбившего участников СВО
- Ученые выяснили, что коронавирус может вызывать проблемы со зрением
- В клинике Хайдарова считают, что задержанных хирургов арестуют
- СМИ: Президент Чехии выступил за остановку боевых действий на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru