ВС РФ заняли центр Старомайорского на запорожском фронте
15 мая 202415:05
Российские войска заняли центр Старомайорского на запорожском фронте, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.
Военнослужащие РФ в Старомайорском вытеснили боевиков ВСУ из района дома культуры в центральной части, закрепили позиции и гонят противника на север, рассказал Рогов.
В селе продолжаются ожесточенные обои.
Ранее стало известно, что ВС РФ в Запорожской области полностью освободили населенный пункт Работино, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru