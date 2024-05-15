ВС РФ заняли центр Старомайорского на запорожском фронте

Российские войска заняли центр Старомайорского на запорожском фронте, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.

Военнослужащие РФ в Старомайорском вытеснили боевиков ВСУ из района дома культуры в центральной части, закрепили позиции и гонят противника на север, рассказал Рогов.

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В селе продолжаются ожесточенные обои.

Ранее стало известно, что ВС РФ в Запорожской области полностью освободили населенный пункт Работино, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВоеннослужащиеЗапорожье

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