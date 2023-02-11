Рогов рассказал о попытках диверсантов проникнуть в Запорожье под видом российских военных

По словам чиновника, противник активизировал диверсионную деятельность на этом участке фронта.

«Диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Член главного совета администрации отметил, что Киев стремится подорвать мирную жизнь в освобожденной части Запорожской области. Однако российские силы пресекают попытки диверсантов проникнуть на территорию региона.

