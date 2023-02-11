Рогов рассказал о попытках диверсантов проникнуть в Запорожье под видом российских военных
Украинские диверсанты пытаются под видом российских военных проникнуть в Запорожскую область. Об этом сообщил член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам чиновника, противник активизировал диверсионную деятельность на этом участке фронта.
«Диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Член главного совета администрации отметил, что Киев стремится подорвать мирную жизнь в освобожденной части Запорожской области. Однако российские силы пресекают попытки диверсантов проникнуть на территорию региона.
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