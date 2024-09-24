Рогов: Российская армия зашла на окраины Угледара

Вооруженные силы России зашли на окраины города Угледар (ДНР), занятого украинскими войсками. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщило РИА Новости.

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Он отметил, что российская армия постепенно продвигается вглубь города, ведутся боевые действия.

Рогов указал на критическую ситуацию для окруженных российскими войсками ВСУ и допустил массовую сдачу в плен украинских солдат.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Киевом Угледара является вопросом времени.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВСУ

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