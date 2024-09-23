По ее словам, из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Киевом Угледара является вопросом времени. Отмечается, что единственное усиление, которое сейчас отправляют в Харьковскую область и на подконтрольную Киеву часть ДНР – это новосозданные бригады из мобилизованных, которые «убегают из-за страха и необученности».

Ранее депутат пожаловалась, что военнослужащие, отправленные на покровское направление, за 45 дней базовой подготовки «не научились почти ничему», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

