Верховная Рада: Потеря Киевом Угледара является вопросом времени

Некоторые города на контролируемой Вооруженными силами Украины части ДНР не готовы к обороне, сообщила в Telegram депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Главком ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию на покровском направлении

По ее словам, из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Киевом Угледара является вопросом времени. Отмечается, что единственное усиление, которое сейчас отправляют в Харьковскую область и на подконтрольную Киеву часть ДНР – это новосозданные бригады из мобилизованных, которые «убегают из-за страха и необученности».

Ранее депутат пожаловалась, что военнослужащие, отправленные на покровское направление, за 45 дней базовой подготовки «не научились почти ничему», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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