Рогов объяснил большие потери ВСУ
Киевский режим отправляет солдат на верную смерть для прощупывания линии обороны российской армии в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, до жизней простых солдат никому нет дела, им приказывают идти в атаку, чтобы оценить линию обороны, а также скорость взаимодействия войск и подразделений из разных армий.
Каждая такая вылазка, подчеркнул Рогов, влечет за собой колоссальные потери военной техники и личного состава. Вместе с тем Рогов отметил, что российским войскам удалось отбросить ВСУ на исходные позиции.
Ранее западные аналитики заявили, что ВСУ потеряли убитыми почти всех военнослужащих, которых готовили специалисты Североатлантического альянса с 2014 по 2022 год, через год после начала спецоперации.
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