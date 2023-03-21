Рогов объяснил большие потери ВСУ

По его словам, до жизней простых солдат никому нет дела, им приказывают идти в атаку, чтобы оценить линию обороны, а также скорость взаимодействия войск и подразделений из разных армий.

Каждая такая вылазка, подчеркнул Рогов, влечет за собой колоссальные потери военной техники и личного состава. Вместе с тем Рогов отметил, что российским войскам удалось отбросить ВСУ на исходные позиции.

Ранее западные аналитики заявили, что ВСУ потеряли убитыми почти всех военнослужащих, которых готовили специалисты Североатлантического альянса с 2014 по 2022 год, через год после начала спецоперации.

