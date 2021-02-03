РФ может начать поставку вакцин нуждающимся странам
3 февраля 202121:59
Россия может стать одним из поставщиков вакцины против коронавируса нуждающимся странам. Как сообщает РИА Новости, соответствующие переговоры РФ ведет со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
По словам представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, переговоры по данному вопросу ведутся активно на высоком уровне.
Ранее в ВОЗ призвали соблюдать меры профилактики после снятия ограничений по COVID-19, в частности, ношение медицинской маски и соблюдение социальной дистанции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru