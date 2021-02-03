РФ может начать поставку вакцин нуждающимся странам

По словам представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, переговоры по данному вопросу ведутся активно на высоком уровне.

Ранее в ВОЗ призвали соблюдать меры профилактики после снятия ограничений по COVID-19, в частности, ношение медицинской маски и соблюдение социальной дистанции.

