РФ может начать поставку вакцин нуждающимся странам

Россия может стать одним из поставщиков вакцины против коронавируса нуждающимся странам. Как сообщает РИА Новости, соответствующие переговоры РФ ведет со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 403 тыс.

По словам представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, переговоры по данному вопросу ведутся активно на высоком уровне.

Ранее в ВОЗ призвали соблюдать меры профилактики после снятия ограничений по COVID-19, в частности, ношение медицинской маски и соблюдение социальной дистанции.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВОЗВакцина
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