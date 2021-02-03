В ВОЗ призвали соблюдать меры профилактики после снятия ограничений по COVID-19
Масочный режим и социальную дистанцию необходимо будет соблюдать и после снятия жёстких ограничений из-за распространения COVID-19. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Эксперт в интервью телеканалу «Россия 24» призвала «быть очень осторожными», поскольку сейчас важно снизить количество заражённых коронавирусом «до нуля или до очень низкого уровня».
«Но и при этом уровне не надо расслабляться», — добавила Вуйнович.
С начала пандемии коронавируса в России было зарегистрировано 3,9 млн случаев заболевания, 3,4 млн человек выздоровели, 74 684 пациентов скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru