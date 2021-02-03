ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 403 тыс.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 103,36 млн. Уточняется, что более 50% заражений приходится на Америку (202 тысячи), далее следует европейский регион (134 тысячи) и Юго-Восточная Азия (24 тысячи).

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано 12,1 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 2,24 млн человек.

ВОЗ представляет статистику, основанную на информации, передаваемой властями стран.

