ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 403 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 403 тысячи. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 103,36 млн. Уточняется, что более 50% заражений приходится на Америку (202 тысячи), далее следует европейский регион (134 тысячи) и Юго-Восточная Азия (24 тысячи).
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано 12,1 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 2,24 млн человек.
ВОЗ представляет статистику, основанную на информации, передаваемой властями стран.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
- Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесли на август
- Более 800 москвичей оштрафовали за несданный тест на коронавирус
- В Москве возбудили уголовное дело из-за поджога машины Росгвардии
- В Евросоюзе поддержали продление СНВ-3 на пять лет
- Главного редактора «Медиазоны» арестовали на 25 суток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru