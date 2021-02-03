ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 403 тыс.

Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 403 тысячи. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Эксперты ВОЗ получили в Ухане новые данные по COVID

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 103,36 млн. Уточняется, что более 50% заражений приходится на Америку (202 тысячи), далее следует европейский регион (134 тысячи) и Юго-Восточная Азия (24 тысячи).

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано 12,1 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 2,24 млн человек.

ВОЗ представляет статистику, основанную на информации, передаваемой властями стран.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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