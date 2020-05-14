Режим ЧС отменен на большей части Японии
Режим чрезвычайной ситуации, ранее введённый из-за распространения коронавирусной инфекции, отменён на большей части Японии. Как пишет РИА Новости, об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.
Отмечается, что режим снят в 39 из 47 префектур, однако в Токио и Осаке он всё ещё продолжает действовать, пишет RT.
Напомним, в Японии режим ЧС был введён в начале апреля на месяц, затем его продлили до 31 мая. Несмотря на невысокий прирост числа новых случаев COVID-19 правительство высказало намерение не ослаблять карантинные меры, действующие на территории всей страны.
Ране НСН писала, что в связи с пандемией коронавируса власти Японии запретили въезд в страну из 14 стран, среди которых Россия. Об этом заявил премьер министр Синдзо Абэ, выступая на очередном заседании штаба по противодействию эпидемии. Он уточнил, что эти ограничительные меры начнут действовать с 29 апреля.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил, что меры, предпринятые японскими властями, не носят политического подтекста.
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