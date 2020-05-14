Режим ЧС отменен на большей части Японии

Режим чрезвычайной ситуации, ранее введённый из-за распространения коронавирусной инфекции, отменён на большей части Японии. Как пишет РИА Новости, об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Отмечается, что режим снят в 39 из 47 префектур, однако в Токио и Осаке он всё ещё продолжает действовать, пишет RT.

Напомним, в Японии режим ЧС был введён в начале апреля на месяц, затем его продлили до 31 мая. Несмотря на невысокий прирост числа новых случаев COVID-19 правительство высказало намерение не ослаблять карантинные меры, действующие на территории всей страны.