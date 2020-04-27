В РАН призвали не искать политики в закрытии Японии для россиян

В связи с пандемией коронавируса власти Японии запретили въезд в страну из 14 стран, среди которых Россия. Об этом заявил премьер министр Синдзо Абэ, выступая на очередном заседании штаба по противодействию эпидемии. Он уточнил, что эти ограничительные меры начнут действовать с 29 апреля, пишут РИА Новости.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил, что меры, предпринятые японскими властями, не носят политического подтекста.

«Это, конечно, вынужденные меры. В мире беда и каждый защищается, как может. Если я не ошибаюсь, мы тоже ограничили въезд из Японии. Но это меры не против Японии, а в целом, исходя из собственных интересов предотвращения развития эпидемии в России. К тому же Россия далеко не первая закрытая страна для Японии, уже 87 стран они закрыли, практически, со всех континентов. Никакого политического подтекста тут нет», - сообщил Валерий Кистанов.