В РАН призвали не искать политики в закрытии Японии для россиян

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил, что закрытие границ японскими властями является вынужденной мерой.

В связи с пандемией коронавируса власти Японии запретили въезд в страну из 14 стран, среди которых Россия. Об этом заявил премьер министр Синдзо Абэ, выступая на очередном заседании штаба по противодействию эпидемии. Он уточнил, что эти ограничительные меры начнут действовать с 29 апреля, пишут РИА Новости.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил, что меры, предпринятые японскими властями, не носят политического подтекста.

«Это, конечно, вынужденные меры. В мире беда и каждый защищается, как может. Если я не ошибаюсь, мы тоже ограничили въезд из Японии. Но это меры не против Японии, а в целом, исходя из собственных интересов предотвращения развития эпидемии в России. К тому же Россия далеко не первая закрытая страна для Японии, уже 87 стран они закрыли, практически, со всех континентов. Никакого политического подтекста тут нет», - сообщил Валерий Кистанов.

Власти Японии раздадут всем жителям по 100 тысяч иен из-за коронавируса

Ранее стало известно, что Япония начнет выплачивать материальную помощь каждому гражданину в размере 100 тысяч иен (около 930 долларов) уже в мае, о чём заявил министр финансов Таро Асо. Отмечается, что эти деньги будут выделены в качестве мер поддержки населения в кризис, который вызван пандемией коронавируса.

Кроме того, с 17 апреля на всей территории страны объявлен режим ЧС, который предполагает, что местные власти смогут призывать жителей не покидать дома, а компании — приостановить работу, но не делает такие меры обязательными

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Выезд За ГраницуРАНЯпония
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